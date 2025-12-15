Comeledera

Il Premio Comeledera #comeledera, intitolato a Nilla Pizzi, rappresenta un riconoscimento istituzionale dedicato a chi si distingue per impegno, perseveranza e capacità di reinventarsi. Più di un semplice concorso, si propone di valorizzare le eccellenze e di promuovere il talento, celebrando la dedizione e la passione di chi si distingue nel proprio percorso.

Bolognatoday.it Ortica Lodo Guenzi conquista il premio Nilla Pizzi - Stiamo parlando di '#comeledera – Premio Nilla Pizzi' che si terrà al teatro comunale Bibiena il 13 e il 15 novembre. ilrestodelcarlino.it Prima di salire sul palco del @teatrobibiena per il premio #comeledera, io e @mauropalmas_ ci siamo concessi un piccolo rito laico: due note al volo, un sorriso sardonico, e quel suo liuto cantabile con la sua voce che sembra un'onda antica arrivata da molto