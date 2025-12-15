Patty Pravo sorprende Carlo Conti con una risposta inaspettata sulla preparazione per Sanremo, aggiungendo un tocco di spontaneità alla tradizionale atmosfera del festival. La sua dichiarazione rompe gli schemi, mostrando un approccio diverso rispetto alle consuete aspettative. Un momento che cattura l'attenzione e alimenta la curiosità sul festival più atteso dell’anno.

© Tvzap.it - “Come ti prepari per Sanremo?”. La risposta di Patty Pravo spiazza Carlo Conti (VIDEO)

C’è sempre una liturgia ben precisa quando si parla di Festival di Sanremo. Le parole sono misurate, i gesti studiati, le dichiarazioni pensate per alimentare attesa e curiosità. Anche durante Sarà Sanremo, il programma di Rai 1 dedicato alla presentazione dei brani in gara, tutto sembrava seguire uno schema ormai collaudato. Eppure, sul palco, qualcosa è andato in direzione opposta rispetto al copione previsto, lasciando pubblico e conduttore visibilmente sorpresi. Leggi anche: “Le mie Charlie’s Angels”, esplode il gossip su Sanremo 2026: Carlo Conti svela il trio segreto La passerella dei cantanti e il rito della presentazione. Tvzap.it

"Come ti prepari per Sanremo?". La risposta di Patty Pravo spiazza Carlo Conti (e diventa virale) - Ieri sera, durante il programma "Sarà Sanremo" su Rai1, la cantante ha svelato il brano che porterà in gara... today.it

Patty Pravo semplicemente iconica #sanremo2026 #sanremo #carloconti #PattyPravo - facebook.com facebook

Intervista a Nicolò Filippucci, a poche ore da Sarà Sanremo; l'artista si prepara a vivere uno dei momenti più importanti del percorso #NicolòFilippucci #SaràSanremo #Laguna #Amici x.com