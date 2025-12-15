come preparare i cinnamon rolls a casa

I cinnamon rolls sono un dolce irresistibile, perfetto per le fredde giornate invernali. Originari del Nord Europa, in particolare della tradizione svedese, queste girelle alla cannella conquistano per il loro aroma avvolgente e la consistenza morbida. In questo articolo, scoprirai come prepararli facilmente a casa, portando un tocco di tradizione nordica nella tua cucina.

I cinnamon rolls sono uno dei dolci molto amati nel periodo invernale. Sono le note “girelle alla cannella” originarie del Nord Europa, precisamente della tradizione dolciaria svedese. Si caratterizzano per il delizioso odore di cannella che emanano. Da gustare insieme ad una cioccolata calda o ad un tè caldo. Il nome originario svedese è kanelbulle e proprio in Svezia vengono consumate durante la merenda o una pausa dedicata alla socialità, un momento particolare della giornata che secondo le loro tradizioni si chiama Fika. Il nome cinnamon rolls invece è quello americano. Negli Stai Uniti è un dolce che non può assolutamente mancare nei brunch del weekend. Ilgiornale.it

