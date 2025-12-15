A Bologna, il 15 dicembre 2025, si prepara un rituale simbolico per il Capodanno: il rogo di un Vecchione, questa volta rappresentato da un Gremlin oviparo. Un gesto che mira a esorcizzare il male e la negatività collettiva, utilizzando simboli che richiamano la lotta contro le guerre e le forze oscure.

© Ilrestodelcarlino.it - Com’è il Vecchione: a Capodanno si brucia un Gremlin oviparo. “Un simbolo contro il male delle guerre”

Bologna, 15 dicembre 2025 – Un Vecchione per esorcizzare il male nel mondo. Per il tradizionale rogo di Capodanno sarà bruciato un Gremlin oviparo contro il male delle guerre e la negatività collettiva. Con ‘Festivamente’ promosso un cartellone diffuso di eventi, arte e cultura che accende Bologna per le feste con visite guidate, mostre nei musei e giochi di luce. Il clou sarà la tradizionale festa di Capodanno in Piazza Maggiore, il 31 dicembre, con il rogo benaugurale del Vecchione. Il Vecchione d’Artista, che brucerà simbolicamente le brutture dell’anno 2025 in un rito benaugurale di saluto all’anno nuovo, è un Gremlin oviparo, a firma DEM al secolo Marco Barbieri, artista poliedrico che spazia dalla land art alla wall painting. Ilrestodelcarlino.it

Com’è il Vecchione: a Capodanno si brucia un Gremlin oviparo. “Un simbolo contro il male delle guerre” - La notte del 31 dicembre in piazza Maggiore il fuoco simbolico di tutte le brutture dell’anno 2025. ilrestodelcarlino.it