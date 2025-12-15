Come Covid e 11 settembre hanno cambiato i necrologi | l'analisi di 38 milioni di messaggi d'addio

L'articolo esplora come grandi eventi traumatici, come la pandemia di COVID-19 e l'11 settembre, abbiano influenzato i necrologi. Attraverso l'analisi di 38 milioni di messaggi d'addio pubblicati negli ultimi 30 anni, si evidenziano le trasformazioni nel linguaggio e nei modi di ricordare i propri cari in momenti di crisi collettiva.

Ricercatori americani hanno analizzato 38 milioni di necrologi pubblicati negli ultimi 30 anni, osservando come cambiano le parole con cui su si ricordano i cari scomparsi in occasione di eventi traumatici collettivi, come la pandemia di COVID-19 e gli attentati dell'11 settembre 2001.

Covid, in aumento i contagi ma per ora nessun allarme - Se chiedi ad un medico di medicina generale bresciano come sta andando la nuova ondata di Covid questa è ... brescia.corriere.it