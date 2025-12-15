Come cambiano giorni e orari delle piscine comunali

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa della chiusura temporanea della piscina Raffalda fino al 6 gennaio 2026, l’Amministrazione comunale ha definito nuovi giorni e orari di apertura delle piscine comunali. La decisione mira a garantire comunque l’offerta di servizi acquatici ai cittadini, stabilendo modalità alternative durante il periodo di inattività della struttura di via Casella.

come cambiano giorni e orari delle piscine comunali

© Ilpiacenza.it - Come cambiano giorni e orari delle piscine comunali

A seguito della chiusura temporanea della piscina Raffalda, prevista fino al 6 gennaio 2026 su indicazione della Commissione Provinciale di Vigilanza, l’Amministrazione comunale ha individuato gli ambiti da tutelare in via prioritaria nel periodo in cui la struttura di via Casella non sarà. Ilpiacenza.it

ERICK SI È FATTO MALE TOGLIENDO UNA PELLICINA… ??#shorts

Video ERICK SI È FATTO MALE TOGLIENDO UNA PELLICINA… ??#shorts

Piscine comunali, ricorso al Tar: «Gestione irregolare degli spazi» - Sarà il Tar a decidere nei prossimi giorni la futura gestione della piscina comunale dopo il ricorso presentato da alcune associazioni che hanno chiesto l'annullamento di due delibere approvate dalla ... ilmessaggero.it