Combinata nordica i convocati dell’Italia per la tappa di Ramsau | uomini e donne coinvolti in Austria

La nazionale italiana di combinata nordica si prepara a tornare in scena a Ramsau, in Austria, per la prossima tappa del massimo circuito internazionale. Dopo una breve pausa, atleti uomini e donne sono stati convocati per affrontare questa importante competizione, che rappresenta un momento cruciale nel proseguimento della stagione.

Fine-settimana di pausa per il massimo circuito internazionale della combinata nordica che riprendere il proprio cammino con l’appuntamento di Ramsau, in Austria. Un week end in cui saranno coinvolti sia uomini che donne nella competizione. Il tutto avrà inizio giovedì 18 dicembre con il duplice PCR a precedere tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre mass start e Gundersen, con il trampolino Hs98 elemento in comune. Per questa tappa il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Domenico Mariotti, Veronica Gianmoena, Daniela Dejori e Greta Pinzani. Oasport.it

