Coltellata alle spalle Ventenne assalito in centro storico

Un grave episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio in via della Quarquonia, nel centro storico di Dramma. Un giovane di circa vent'anni è stato ferito alle spalle con un coltello, presumibilmente durante una lite, e l’aggressore è riuscito a scappare. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

© Lanazione.it - Coltellata alle spalle. Ventenne assalito in centro storico Drammatico episodio nel pomeriggio di ieri in via della Quarquonia, in pieno centro storico. Verso le 15 un giovane di origine marocchina, poco più che ventenne, è stato ferito alle spalle con un coltello, sembra al termine di una lite: l'aggressore tuttavia è riuscito a fuggire senza lasciare traccia. Alcuni passanti hanno dato l'allarme e sono scattati immediatamente i soccorsi, inviati sul posto dalla centrale operativa del 118: i soccorritori arrivati a bordo dell'ambulanza hanno raccolto il giovane nella zona di via Bacchettoni e valutato immediatamente la ferita riportata alla schiena, apparentemente non gravissima.