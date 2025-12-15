Colpo di scena al processo per l’eredità Agnelli | Il giudice ordina alla procura di formulare l’imputazione per John Elkann

Un inatteso sviluppo nel processo per l’eredità Agnelli: il giudice di Torino ha ordinato alla procura di formulare l’imputazione per John Elkann. La riunione odierna ha visto anche la discussione sulla messa alla prova di Elkann e il patteggiamento di Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, nel contesto di un procedimento penale che coinvolge la nota famiglia.

Colpo di scena al tribunale di Torino. Oggi, 15 dicembre, si è svolta la nuova udienza per discutere i dettagli sulla messa alla prova di John Elkann e il patteggiamento del presidente della Juventus Gianluca Ferrero, nel processo penale per l'eredità della famiglia Agnelli in cui è già stata.