Colpo allo store di Unieuro | rubati smartphone è caccia ai ladri

E’ allarme furti anche bella città di Sapri. Ignoti, intorno alle 3 della scorsa notte, hanno fatto irruzione all’interno dello storeUnieuro” situato in via Leopardi. Dopo aver forzato l’ingresso hanno rubato vari strumenti elettronici e anche diversi smartphone. Le indaginiA denunciare. Salernotoday.it

