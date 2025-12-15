Colombiaincidente bus | 16 ragazzi morti

Un grave incidente si è verificato in Colombia, coinvolgendo un autobus che trasportava studenti delle scuole superiori. L'incidente, avvenuto nel nordovest del paese, ha provocato la morte di almeno 16 ragazzi e dell'autista, suscitando grande dolore e preoccupazione nella comunità locale.

4.01 Tragedia in Colombia dove almeno 16 studenti delle scuole superiori e un autista sono morti quando l'autobus su cui viaggiavano è precipitato in un burrone nel nordovest del Paese. Il gruppo di studenti tra 16 e 18 anni, di una scuola di Bello, vicino a Medellin, proveniva da una spiaggia caraibica sulla costa colombiana.Altri 20 sono rimasti feriti nella caduta da 40 metri e una fonte nell'ufficio del sindaco di Bello ha dichiarato all'AFP che le autorità cercano di stabilire quante delle vittime erano minorenni. Servizitelevideo.rai.it