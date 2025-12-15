Colombi debutto doc nella mezza maratona | vittoria a Dublino per i Mondiali

Colombi debutta nella mezza maratona con successo a Dublino, vincendo la tappa Bronze del World Race Walking Tour. La 29enne di Scanzorosciate si conferma protagonista e si qualifica per i Mondiali di Brasilia, segnando un'importante tappa nella sua carriera atletica.

ATLETICA. La 29enne marciatrice di Scanzorosciate festeggia l’esordio nella specialità conquistando la tappa Bronze del World Race Walking Tour e prenotando un posto per la kermesse iridata a Brasilia. «Felice dei riscontri». Ecodibergamo.it

