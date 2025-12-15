Colloqui di Berlino Usa | Kyiv e Mosca d’accordo al 90 per cento

I colloqui di Berlino tra Ucraina e Russia hanno mostrato significativi progressi, con gli Stati Uniti che hanno dichiarato che circa il 90% delle questioni tra Kyiv e Mosca sono ormai definite. L'incontro ha rappresentato un passo importante nel tentativo di avvicinare le posizioni delle parti coinvolte nel conflitto ucraino.

I colloqui di Berlino sull'Ucraina hanno registrato progressi rilevanti, con gli Usa che hanno affermato come «circa il 90 per cento delle questioni tra Kyiv e Mosca che risulterebbero già definite». È quanto riferito da alti dirigenti statunitensi durante una call alla quale ha partecipato anche l'Ansa, descrivendo l'incontro come «un incontro molto positivo su molte questioni». I funzionari Usa hanno inoltre sottolineato che «Trump è soddisfatto di dove siamo arrivati» e che il presidente americano «è concentrato sul fermare l'avanzata dei russi verso l'ovest».

I colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina a Berlino, ripresi questa mattina alle 11 dopo essere durati cinque ore domenica 14 dicembre, si sono conclusi attorno alle 13:30.

"Trump è soddisfatto di dove siamo arrivati". Lo hanno riferito alti dirigenti Usa in una call cui ha partecipato anche l'ANSA in merito ai colloqui di Berlino sull'Ucraina.

A Berlino nuovo round di colloqui di pace tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei, tra cui Giorgia Meloni.