Colloqui Berlino l’ottimismo degli Usa | Intesa vicina su Ucraina nella Ue e su garanzie di sicurezza

I colloqui di Berlino hanno visto un ottimismo crescente tra gli Stati Uniti, con segnali di progresso nelle trattative sulla crisi ucraina e le garanzie di sicurezza. Dopo incontri intensi e produttivi, il presidente Trump ha dichiarato che il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev sono state risolte, alimentando speranze di un avanzamento significativo nella risoluzione del conflitto.

Negoziati duri ma produttivi, fiorenti di molti progressi, tanto da aver soddisfatto il presidente Trump: "Risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev". Intanto, cresce l'attesa per la "cena della pace" che si terrà alla Cancelleria tedesca a cui parteciperà anche Giorgia Meloni. Ucraina, nuovi colloqui a Berlino. Gli Stati Uniti: "Discussioni con Kiev davvero positive, Mosca accetterà" - L'alto rappresentante Ue Kallas: "La proposta sui prestiti può essere approvata a maggioranza qualificata, non pesa sui nostri contribuenti"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Berlino la delegazione statunitense per parlare del processo negoziale

"Trump è soddisfatto di dove siamo arrivati". Lo hanno riferito alti dirigenti Usa in una call cui ha partecipato anche l'ANSA in merito ai colloqui di Berlino sull'Ucraina.

A Berlino nuovo round di colloqui di pace tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei, tra cui Giorgia Meloni. La banca centrale russa fa causa a Euroclear per gli asset russi congelati