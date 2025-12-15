Colleferro Tutto pronto per mettere in scena il Presepe Vivente più profondo d’Italia | la Natività nei Rifugi Antiaerei ingresso Via Roma

Il Comune di Colleferro si prepara a ospitare il Presepe Vivente più “profondo” d’Italia, ambientato nei Rifugi Antiaerei di via Roma. L’evento, in programma domenica 21 dicembre, offrirà un’esperienza unica e suggestiva, combinando tradizione natalizia e memoria storica in un contesto particolare e coinvolgente.

Domenica 21 Dicembre il Comune di Colleferro ospiterà un evento unico: il Presepe Vivente allestito nei Rifugi Antiaerei