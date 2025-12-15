Coi pro-Pal e la Siria di al-Sharaa il terrorismo islamico è ritornato

L'attacco di ieri in Australia, che ha causato 15 vittime durante la festa di Chanukkah, evidenzia il ritorno del terrorismo islamico internazionale. Due assalitori noti ai servizi di intelligence, di origini pachistane e libanesi, hanno portato alla luce le tensioni crescenti e le minacce ancora presenti in un contesto complesso di alleanze e conflitti regionali.

La strage avvenuta ieri in Australia, dove due terroristi, un pachistano e un libanese d’origini palestinesi, già noti all’agenzia australiana di intelligence ASIO, hanno trucidato 15 persone durante la festa ebraica di Chanukkah, è l'ultimo segnale del risorgere del terrorismo internazionale di matrice islamica. L'emergenza, di fatto, non è mai cessata, nonostante la scena sia stata monopolizzata, dal 2022, dal conflitto russo-ucraino e poi dalla guerra Israele-Hamas. Nel caso del conflitto mediorientale, causato proprio dalla strage di massa terroristica perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023, si poteva inizialmente temere il ritorno a estese stragi anche nelle metropoli occidentali. Liberoquotidiano.it

