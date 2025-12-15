Coffe Rush | Piece of Cake la recensione di un’espansione dolcissima

Coffee Rush: Piece of Cake è un'espansione dolcissima per il popolare gioco da tavolo, ideata da Euijin Han e illustrata da Siwon Hwang, pubblicata in Italia da Asmodee. Questa nuova aggiunta promette di arricchire l’esperienza di gioco con nuove sfide e dolci sorprese, offrendo ai giocatori un modo ancora più coinvolgente di cimentarsi nel mondo del caffè.

Coffee Rush: Piece of Cake è un’espansione per il gioco da tavolo Coffee Rush, ideata da Euijin Han e illustrata da Siwon Hwang, pubblicata in Italia da Asmodee. L’espansione, così come il gioco base, è pensata per 2?4 giocatori, con un’età consigliata dagli 8 anni in su, e offre partite rapide della durata media di circa 30 minuti. Coffee Rush: Piece of Cake – Ambientazione e Contenuto. Con Piece of Cake, la vostra caffetteria non servira più solo bevande. Perciò tenetevi pronti a sfornare dolci e torte per soddisfare i clienti “golosi”. La frenesia del bar si arricchisce del profumo di forno, dolci inebrianti e nuove aspettative: non più solo cappuccini e caffè, ma torte stratificate, mousse, cheesecake e tante altre. Metropolitanmagazine.it

