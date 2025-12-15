Cobolli Gigli | Elkann non vende la Juve? Due mesi fa diceva stesse cose su Gedi

In un contesto di tensioni e speculazioni sul futuro della Juventus, Cobolli Gigli commenta le dichiarazioni di John Elkann. Ricordando un episodio simile riguardante Gedi, l’ex dirigente mette in discussione la sincerità delle parole di Elkann, lasciando intendere dubbi sulla reale intenzione di vendere o meno la società bianconera.

(Adnkronos) – “Ho ascoltato le parole di John Elkann. Se potessi fare un po’ di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. Leggeva mentre parlava e questo non depone molto a favore della sua convinzione di quello che ha detto”. Così Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, . Ildifforme.it

