Coach Leka commenta la vittoria di Brindisi, sottolineando come la tensione accumulata dopo una sconfitta precedente fosse stata affrontata con serenità e determinazione. La vittoria rappresenta un sollievo e un elemento di rinascita per la squadra, che ha saputo superare i momenti difficili grazie all'atteggiamento positivo e alla capacità di sdrammatizzare.

© Ilrestodelcarlino.it - Coach Leka ha parole buone per tutti: "Erano tesi. Ho sdrammatizzato"

E’ un balsamo sulla ferita di Brindisi questa vittoria conquistata con tenacia, scacciando i fantasmi nel finale di gara: "Mi ero accorto che la sconfitta di una settimana fa aveva lasciato delle scorie, i ragazzi erano molto tesi e ho cercato di sdrammatizzare per tutta la settimana l’importanza di questa partita, che invece era cruciale – racconta Spiro Leka -. Nel primo tempo pensavamo troppo e questo ci ha portato a giocare sotto ritmo: noi prendiamo i vantaggi dalla circolazione della palla, se invece la fermiamo snaturiamo il nostro gioco. Quando ce ne siamo resi conto, siamo tornati a far lavorare la difesa avversaria e guadagnare dei falli". Ilrestodelcarlino.it

TOP SECRET, COACH SPIRO LEKA COMMENTA GARA 2 A PIACENZA

Coach Leka ha parole buone per tutti: "Erano tesi. Ho sdrammatizzato" - "Mi ero accorto che la sconfitta di una settimana fa aveva lasciato delle scorie. ilrestodelcarlino.it