Clooney dice addio ai baci sul set

George Clooney ha deciso di smettere di recitare scene romantiche sul set, limitando così i baci pubblici nelle sue interpretazioni. A 64 anni, l’attore e regista sembra aver preso questa scelta per motivi anagrafici, segnando un cambiamento nel suo modo di approcciare i ruoli e le scene più intime.

Basta baci sul set per George Clooney. Il più affascinante tra i divi hollywoodiani sembra abbia proprio deciso di serrare le labbra davanti alle telecamere, uscendo per motivi anagrafici, a 64 anni compiuti, dalle scene romantiche dei film. Una decisione che l’attore aveva già maturato e preannunciato da qualche tempo, alla quale ora sembra essere giunto con una certa serenità e di comune accordo con la moglie e consigliera Amal. La rivelazione ultima è arrivata dalle pagine del Daily Mail. Clooney ne ha parlato senza fare drammi. Anzi, proprio per dimostrare la scelta di natura strettamente professionale, si è agganciato all’autorevole precedente di Paul Newman che in età matura aveva deciso di dire addio ai baci cinematografici. Liberoquotidiano.it

