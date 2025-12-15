Clima di paura e bullismo costretta alle dimissioni l’amministratrice delegata di Oxfam Gran Bretagna

L'amministratrice delegata di Oxfam Gran Bretagna, Halima Begum, si è dimessa a seguito di una revisione indipendente che ha evidenziato gravi criticità nel suo comportamento e nelle decisioni prese. L'addio arriva in un contesto di clima di paura e bullismo all'interno dell'organizzazione, suscitando attenzione sulle dinamiche interne e sulla gestione delle problematiche etiche.

Halima Begum, amministratrice delegata di Oxfam Gran Bretagna e figura di primo piano di una delle più importanti organizzazioni umanitarie al mondo, ha lasciato l'incarico dopo che una revisione indipendente ha riscontrato "gravi problemi" nel suo comportamento e nel processo decisionale. La notizia è stata diffusa da The Times e ripresa dal Guardian e Bbc. La decisione, assunta dal consiglio di amministrazione, arriva al termine di settimane di tensioni interne e di accuse di bullismo avanzate da parte del personale. Secondo quanto riportato dai media britannici, il cda ha ritenuto "insostenibile" la posizione della cinquantenne dirigente a causa di una "irrimediabile perdita di fiducia" nella sua capacità di guidare l'organizzazione.

