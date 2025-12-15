Clearwater advisor di theras group salsomaggiore terme nell’acquisizione di pic solution

Clearwater Advisor di Theras Group di Salsomaggiore Terme ha supportato l’acquisizione di Pic Solution da MTD Group, rafforzando la propria presenza nel settore del corporate finance. Con un team di professionisti specializzati, l’azienda ha svolto un ruolo chiave come M&A Advisor, contribuendo al successo di questa operazione strategica nel mid market europeo.

Clearwater, tra le principali società indipendenti di corporate finance in Europa, focalizzata sul mid market, ha affiancato Theras Group nell’acquisizione di Pic Solution da MTD Group, agendo sia in qualità di M&A Advisor - con un team composto da Niccolò Querci, Omar Laroussi Bussi e Gaetano. Parmatoday.it

