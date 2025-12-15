Il campionato di Serie A si mantiene incerto, con il Napoli che alterna salite e discese e l’Inter che si prende momentaneamente la vetta. Dopo mesi di cambi di leadership, la classifica sembra ancora senza un vero padrone. La stagione si infiamma e le sorprese non mancano, lasciando aperte tutte le possibilità per il prosieguo.

© Ilnapolista.it - Classifica senza padrone: il Napoli continua a salire e scendere (Gazzetta)

L’Inter è sola in vetta per la prima volta: dopo mesi di continui avvicendamenti. La classifica trova finalmente un padrone? Chissà. Un dato significativo riguarda il Napoli: è l’unica squadra a essere stata in vetta solitaria per due turni in questo campionato. È accaduto alla quarta giornata, con 12 punti, e poi alla decima, con 22 punti. Scrive Matteo Brega per la Gazzetta dello Sport: “Per la prima volta in questo campionato, l’Inter vive la bellissima solitudine della vetta. L’evoluzione dei risultati e della classifica non aveva ancora concesso alla squadra di Cristian Chivu questo privilegio, finora condiviso o vissuto in solitaria da Napoli, Milan e Roma. Ilnapolista.it

La CURVA B risponde ai tifosi della FIORENTINA ?? | Il CORO contro FIRENZE ?? | #shorts

Chivu accende l'orgoglio dell’Inter, Lautaro guida i nerazzurri in testa alla classifica: vittoria a Marassi e messaggio alla Serie A - I nerazzurri battono il Genoa, sfruttano i passi falsi di Napoli e Milan e si prendono il primo posto in classifica in solitaria: è la prima volta in questa stagione. msn.com