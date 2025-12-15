ClassicAncona al via | tre concerti alla Mole tra grandi interpreti e giovani talenti
Prende il via domani sera a Ancona la prima edizione di ClassicAncona Festival, un evento dedicato alla musica classica che mette in risalto grandi interpreti e giovani talenti. Tre concerti alla Mole offriranno un'occasione unica di ascolto e formazione, consolidando il ruolo della città come centro di eccellenza musicale.
