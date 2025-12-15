In vista della seconda metà della stagione, i club di Serie A intensificano le operazioni di mercato, puntando a rafforzare le proprie rose. Tra i nomi caldi, si fa strada il possibile ritorno di Gasperini con un ex Napoli, mentre le trattative si susseguono per migliorare le prospettive delle squadre in vista degli impegni imminenti.

Clamoroso ritorno in Serie A: Gasperini vuole l'ex Napoli

Iniziano a farsi insistenti i movimenti di mercato da parte di moltissimi club. Sono già tante le squadre che si sono attive concretamente per rinforzare le rispettive rose, con l’obiettivo di disputare una seconda parte di stagione di livello. Tra le società che si stanno facendo strada in vista del mercato di gennaio c’è la Roma. I giallorossi, di fatto, starebbe valutando l’ingaggio di un recentissimo ex Napoli, che non ha affatto brillato in questa prima parte di stagione: si tratta di Giacomo Raspadori. Raspadori torna in Serie A? La Roma fa sul serio. Giacomo Raspadori, ceduto dagli azzurri solamente in occasione della scorsa estate, potrebbe essere uno dei nomi caldi del prossimo mercato di gennaio. Spazionapoli.it

Gasperini: Il Colpo da 23 Milioni che Ha Rivoluzionato Tutto!

Chi è Dominic Vavassori, il 19enne italo-brasiliano che sta trascinando l'Atalanta U23 verso il sogno Serie B - Una clamorosa tripletta in 41 minuti, tre goal che hanno steso la Torres nella gara d`andata della prima fase dei playoff nazionali di Serie C: 4-