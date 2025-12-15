Clair Obscur | Expedition 33 Un video unboxing mostra l’artbook del GOTY 2025 di Sandfall

Clair Obscur: Expedition 33, vincitore del GOTY 2025, incuriosisce ancora gli appassionati. Un nuovo video unboxing dell’artbook ufficiale offre uno sguardo dettagliato sul contenuto e l’estetica del titolo, alimentando l’entusiasmo intorno a questa produzione che ha conquistato critica e pubblico.

Clair Obscur: Expedition 33 continua a far parlare di sé anche dopo la consacrazione come Gioco dell'Anno 2025. In queste ore, un video unboxing pubblicato da Ludens, noto youtuber italiano, ha mostrato nel dettaglio l'artbook ufficiale dedicato all'opera di Sandfall Interactive. Il volume si presenta come un prodotto editoriale di altissimo livello, pensato per accompagnare e approfondire l'universo artistico del gioco, elemento questo che ovviamente sta già attirando l'attenzione dei fan più appassionati. L'unboxing in questione chiarisce quindi cosa aspettarsi dal libro e se valga la pena aggiungerlo alla propria collezione.

