Ciro Ferrara sottolinea il talento precoce di un giovane calciatore, evidenziando come poche promesse mostrino una maturità così evidente a soli 20 anni. Con un valore di mercato di 40 milioni di euro, il giocatore si candida a essere una risorsa fondamentale per la Nazionale italiana, che si prepara ad affrontare i playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026.

Ciro Ferrara: "Ne vedi pochi così forti a 20 anni".

Va convocato in Nazionale”. Vale già 40 milioni La Nazionale italiana deve affrontare i playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026. Non solo Pio Esposito, la squadra di Gattuso potrebbe aver trovato un nuovo gioiello che sta esplodendo in questa stagione. Se n’è parlato anche nel corso di Vamos, in onda su DAZN dopo Atalanta-Cagliari. Ferrara fa un nome per la Nazionale di Gattuso. L’attenzione di Ciro Ferrara è andata su Marco Palestra, terzino in prestito al Cagliari dall’Atalanta, che è diventato un vero e proprio craque: “Scommetto che Gattuso lo sta seguendo con grande attenzione. Gbt-magazine.com

Ferrara: "Ne vedi pochi così forti a 20 anni. Va convocato in Nazionale". Vale già 40 milioni