Cinquemila lanci in vent' anni Violetta era una paracadutista esperta Fatale la quota troppo bassa

Violetta Laiketsion, paracadutista esperta con oltre cinquemila lanci in vent'anni, è deceduta domenica 14 dicembre a seguito di un incidente durante un lancio. La donna, 63 anni originaria del Brasile e residente a Bellariva (Rimini), ha perso la vita a causa di un errore legato alla quota troppo bassa.

Aveva maturato oltre cinquemila lanci in vent'anni di esperienza, Violetta Laiketsion, la 63enne originaria del Brasile e residente a Bellariva (Rimini) che domenica (14 dicembre) è morta dopo il tragico incidente in paracadute. Insieme a Violetta, a perdere la vita Ermes Zampa, 70 anni.

