Rob Reiner, celebre regista e attore statunitense, ha lasciato un'impronta significativa nel mondo del cinema. La sua carriera ricca di successi è stata segnata da pellicole iconiche e interpretazioni memorabili. In questo articolo, si ricordano cinque film che hanno contribuito a definire il suo talento e la sua influenza nel settore cinematografico.

© Metropolitanmagazine.it - Cinque film per ricordare Rob Reiner

Il regista e attore statunitense Rob Reiner, settantotto anni, e sua moglie Michele Singer Reiner, sessantotto, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di Hollywood. A fare la terribile scoperta, nel tardo pomeriggio di domenica, sarebbe stata la figlia della coppia, che avrebbe allertato immediatamente la polizia di Los Angeles. Stando a quanto riportato dalla stampa internazionale, gli investigatori starebbero considerando il caso come un omicidio; i due sarebbero stati accoltellati, e il principale sospettati sarebbe il figlio Nick, trentadue anni. La famiglia ha confermato il loro decesso attraverso un breve comunicato che recita: «È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob. Metropolitanmagazine.it

Il RECAPPONE di STRANGER THINGS - STAGIONI 1-4

Cinque capolavori per ricordare. Robert Redford - Era il volto liberal dell’America, attore e regista impegnato, creatore del Sundance Festival che ha cambiato la storia del cinema indie, capace di stare sempre ’dall’altra parte’ pur mantenendo ... ilrestodelcarlino.it

Paolo Virzì: Cinque secondi (2025) Presente in 40/43 sale (Fonti: Mymovies e Comingsoon) Che dire del nuovo film di Virzì Onestamente cadono le braccia di fronte a tanta povertà di scrittura. I rapporti tra i personaggi sono ridotti al minimo, sviluppati malissi - facebook.com facebook