Cinque Comuni insieme contro l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze | ricorso contro la Via

Cinque Comuni del territorio fiorentino si sono uniti per opporsi all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze. Con un ricorso presentato alla giustizia amministrativa, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e Sesto Fiorentino contestano il decreto di Via per la nuova infrastruttura, evidenziando le preoccupazioni e le possibili implicazioni del progetto.

SESTO FIORENTINO – Cinque Comuni insieme contro l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze. Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e Sesto Fiorentino si preparano a impugnare di fronte alla giustizia amministrativa il decreto di Via della nuova infrastruttura. Come preannunciato all’indomani della firma dell’atto, i primi cittadini hanno presentato questa mattina a Sesto Fiorentino le ragioni che li porteranno nelle prossime settimane a depositare quattro distinti ricorsi (Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano ne produrranno uno unico), a cui si aggiungeranno quello della Provincia di Prato e uno o più ricorsi avanzati dai comitati di cittadini. Corrieretoscano.it Sofì VS Bambina ?? Cinque comuni insieme contro l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze: ricorso contro la Via - Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e Sesto Fiorentino si preparano a impugnare di fronte al ... msn.com

