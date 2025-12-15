Cinque cani abbandonati vivono da settimane in un cortile industriale di Pieve Emanuele, in condizioni di abbandono e privi di cibo. Gli animalisti denunciando la situazione chiedono interventi immediati per garantire loro sicurezza e cure adeguate. La vicenda solleva questioni urgenti sulla tutela degli animali e sulla responsabilità delle istituzioni locali.

© Ilgiorno.it - Cinque cani abbandonati e senza cibo. Animalisti all’attacco: "Intervenite"

Cinque cani tra escrementi e senza cibo: la denuncia degli animalisti a Pieve Emanuele. Vivono da settimane in un cortile industriale, tra i propri escrementi e senza un’alimentazione regolare. È la denuncia lanciata dal Movimento Animalista Lombardia che da circa quindici giorni monitorano la situazione di cinque cani di grossa taglia, identificati come Kangal e pastore del Caucaso, nell’area di un capannone che si trova in via Piemonte 17. La segnalazione è partita da alcuni vicini di capannone che, impietositi dalle condizioni degli animali, ogni giorno utilizzano una canna per dare loro almeno dell’acqua. Ilgiorno.it

Questi cani NON SCHERZANO??

Cinque cuccioli di cane salvati a Giugliano: lieto fine dopo i recenti episodi di crudeltà - Cinque cuccioli di cane abbandonati sul ciglio della strada a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania (Napoli), sono stati salvati grazie al gesto di un passante e all’intervento tempestivo della ... repubblica.it

In Puglia è allarme abbandoni di cani e gatti: crescono i numeri del randagismo - 550 cani recuperati tra vaganti e ceduti di cui 753 senza microchip, 175 sequestrati per maltrattamenti, e 3. lagazzettadelmezzogiorno.it