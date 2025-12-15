Cinemovel ricorda Tommaso Merighi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinemovel esprime il suo cordoglio per la perdita di Tommaso Merighi, regista, autore e amico. Figura fondamentale nel mondo del cinema itinerante, Merighi ha contribuito con passione a portare storie e immagini in luoghi e comunità diverse, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi ha condiviso con lui questa visione.

Immagine generica

Cinemovel si unisce al dolore per la scomparsa prematura di Tommaso Merighi, regista, autore e amico, cresciuto con noi e nel nostro stesso sogno di un cinema capace di attraversare luoghi, comunità e coscienze. Nato a Bologna nel 1994, Tommaso aveva fatto del racconto per immagini la sua. Bolognatoday.it

Cinemovel ricorda Tommaso Merighi - Un giovane regista che ha saputo unire poesia e impegno civile,cresciuto nel sogno di un cinema capace di attraversare luoghi e coscienze. bolognatoday.it

Tommaso Merighi: addio al giovane talento - Il giovane regista bolognese, Tommaso Merighi, è morto a 31 anni a causa di una malattia. ilrestodelcarlino.it