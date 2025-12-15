Cinemovel ricorda Tommaso Merighi

Cinemovel esprime il suo cordoglio per la perdita di Tommaso Merighi, regista, autore e amico. Figura fondamentale nel mondo del cinema itinerante, Merighi ha contribuito con passione a portare storie e immagini in luoghi e comunità diverse, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi ha condiviso con lui questa visione.

Cinemovel si unisce al dolore per la scomparsa prematura di Tommaso Merighi, regista, autore e amico, cresciuto con noi e nel nostro stesso sogno di un cinema capace di attraversare luoghi, comunità e coscienze. Nato a Bologna nel 1994, Tommaso aveva fatto del racconto per immagini la sua. A poco più di un mese dalla sua morte, dedichiamo una serata a Tommaso Merighi, con la proiezione del suo ultimo lavoro in Senegal, prodotto da Cinemovel Foundation in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Lam per le arti contemporanee.