Cinema | ucciso in casa insieme alla moglie il regista Reiner fece Harry ti presento Sally Sotto interrogatorio il figlio Nick

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
© Firenzepost.it - Cinema: ucciso in casa insieme alla moglie il regista Reiner (fece “Harry ti presento Sally”). Sotto interrogatorio il figlio Nick

Era una leggenda del cinema, Rob Reinerregista di 'Harry ti presento Sally'. E' stato ucciso, insieme alla moglie, Michele Singer, nella sua villa di Los Angeles. La polizia indaga per omicidio, riferiscono i media americani, e sotto interrogatorio è il figlio di Reiner, Nick, 32 anni. A trovare Reiner e la moglie morti e' stato un familiare L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

