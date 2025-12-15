Cinema Oi Vita Mia miglior incasso italiano della stagione

Roma, 15 dic. (askanews) – Dopo l’ottimo esordio al botteghino, “Oi Vita Mia”, il nuovo film diretto e interpretato da Pio e Amedeo, continua a registrare numeri da record: al terzo weekend di programmazione il film ha incassato 1.138.691 di euro e raggiunto un incasso complessivo di 7.103.609 euro, con 946.148 presenze (dati Cinetel), affermandosi come il film italiano campione di incassi di questa stagione cinematografica. “Oi Vita Mia” si conferma un fenomeno di pubblico, capace di conquistare le sale di tutta Italia. Il film, uscito in sala dal 27 novembre, è interpretato, oltre che diretto, da Pio e Amedeo con la partecipazione straordinaria di Lino Banfi, con Ester Pantano, Cristina Marino, Marina Lupo, Adriana De Meo ed Emanuele La Torre. Ildenaro.it Oi vita mia (2025) - Trailer ufficiale Cinema, “Oi Vita Mia” miglior incasso italiano della stagione - (askanews) – Dopo l’ottimo esordio al botteghino, “Oi Vita Mia”, il nuovo film diretto e interpretato da Pio e Amedeo, continua a registrare numeri da record: al terzo weekend di program ... askanews.it

Sono appena uscito dal cinema. Era tempo che non ridevo, sorridevo, mi emozionavo e piangevo per un film. Grazie a Pio e Amedeo (e a Lino Banfi), il loro “Oi vita mia” è davvero tanta roba. x.com