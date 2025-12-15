Cinema | la magia dei grandi cult per le feste natalizie

Durante le festività natalizie, il Cinema La Compagnia di Firenze propone un viaggio tra grandi cult, classici restaurati e anniversari imperdibili. Un percorso che attraversa il tempo e i generi, offrendo agli spettatori un'occasione unica di riscoprire le tappe fondamentali della settima arte fino al 14 gennaio.

Firenze, 15 dicembre 2025 - Avanti e indietro nel tempo. Tra classici restaurati e imperdibili anniversari, film d'autore e cinema di genere: è un percorso ambizioso la strada tracciata per le festività natalizie dal Cinema La Compagnia, che ripercorre fino al 14 gennaio alcune tappe fondamentali della settima arte. Il programma si apre stasera sulle note di Maurice Jarre e il celebre "Tema di Lara", che scandisce il viaggio storico e sentimentale de "Il dottor Zivago" tra la Russia zarista, la prima guerra mondiale e la Rivoluzione d'Ottobre: ispirato al romanzo omonimo di Boris Pasternak, il capolavoro diretto da David Lean nel 1965 con Omar Sharif e Julie Christie si aggiudicò cinque Premi Oscar e Golden Globe. Lanazione.it

