Cile vincono i conservatori di Kast Meloni | Più forti insieme
Le elezioni presidenziali in Cile si concludono con la vittoria del conservatore José Antonio Kast, che ottiene circa il 58% dei voti con l'86% delle schede scrutinate. La conferma dei risultati rafforza la posizione dei conservatori nel paese, mentre Meloni commenta sottolineando l'importanza dell'unità e della forza condivisa.
Con l'86% delle schede scrutinate si conferma la netta vittoria di Jose' Antonio Kast nelle elezioni presidenziali cilene con circa il 58% dei voti. Conservatore, cattolico, liberale, Kast ha 9 figli e diventa il presidente piu' a destra dalla fine della dittatura di Augusto Pinochet nel 1990. "Faremo rispettare la legge in tutte le regioni, senza eccezioni o privilegi", ha detto il vincitore delle elezioni a migliaia di sostenitori radunati fuori dalla sede del Partito Repubblicano nella parte orientale di Santiago. L'annuncio della sua vittoria ha dato vita a festeggiamenti in tutto il Paese, con migliaia di persone scese in piazza, in particolare nella capitale, dove i clacson delle auto hanno suonato per diverse ore. Iltempo.it
Polonia, dopo le proteste bocciata la legge che vietava l'aborto
Cile, vincono i conservatori di Kast. Meloni: "Più forti insieme" - Con l'86% delle schede scrutinate si conferma la netta vittoria di Jose' Antonio Kast nelle elezioni presidenziali cilene con circa il 58% ... iltempo.it
Elezioni in Cile, Josè Antonio Kast vince il ballottaggio: è il nuovo presidente - Il candidato dell'ultradestra conservatrice ha vinto le elezioni presidenziali, facendo leva sui timori degli elettori per l'aumento della criminalità ... tg24.sky.it
Ai tempi del “compromesso storico”, per i comunisti italiani dal Cile giungeva una lezione che parlava direttamente all’Italia, dove in termini di culture politiche popolari il quadro era, tutto sommato, simile. Si parlava di “spaghetti in salsa cilena” per giustificare l’ x.com
José Antonio Kast, candidato di ultradestra e noto sostenitore del regime di Augusto Pinochet, è il nuovo presidente del Cile. Ha vinto con il 58,16% delle preferenze, contro il 41,84% ottenuto dalla sua sfidante e candidata della coalizione di sinistra Jeannette - facebook.com facebook