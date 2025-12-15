Le elezioni presidenziali in Cile si concludono con la vittoria del conservatore José Antonio Kast, che ottiene circa il 58% dei voti con l'86% delle schede scrutinate. La conferma dei risultati rafforza la posizione dei conservatori nel paese, mentre Meloni commenta sottolineando l'importanza dell'unità e della forza condivisa.

Cile, vincono i conservatori di Kast. Meloni: "Più forti insieme"

Con l'86% delle schede scrutinate si conferma la netta vittoria di Jose' Antonio Kast nelle elezioni presidenziali cilene con circa il 58% dei voti. Conservatore, cattolico, liberale, Kast ha 9 figli e diventa il presidente piu' a destra dalla fine della dittatura di Augusto Pinochet nel 1990. "Faremo rispettare la legge in tutte le regioni, senza eccezioni o privilegi", ha detto il vincitore delle elezioni a migliaia di sostenitori radunati fuori dalla sede del Partito Repubblicano nella parte orientale di Santiago. L'annuncio della sua vittoria ha dato vita a festeggiamenti in tutto il Paese, con migliaia di persone scese in piazza, in particolare nella capitale, dove i clacson delle auto hanno suonato per diverse ore. Iltempo.it

