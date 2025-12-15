Cile trionfo di Kast alle elezioni | sarà il governo più a destra dalla fine di Pinochet
In Cile, José Antonio Kast ha ottenuto una vittoria elettorale significativa, diventando il presidente e segnando il governo più a destra dalla fine della dittatura di Pinochet. La sua affermazione rappresenta un cambiamento politico importante, con implicazioni rilevanti per il futuro del Paese e la direzione della sua politica.
In Cile, l’ultraconservatore José Antonio Kast ha ottenuto una sorprendente vittoria alle elezioni presidenziali di domenica, sconfiggendo la candidata della coalizione di centro-sinistra Jeannette Jara, e si appresta a gettare le basi per il governo più a destra che il Paese abbia avuto in 35 anni di democrazia, dopo la fine della dittatura di Pinochet. Kast ha ottenuto il 58,2% dei voti, per le sue promessa di reprimere l’aumento della criminalità, espellere centinaia di migliaia di immigrati privi di status legale e rilanciare l’economia stagnante di una delle nazioni più stabili e prospere dell’America Latina. Lapresse.it
Jeannette Jara leads as Chile’s polls close, marking 1st ever Communist bid for presidential runoff
Cile, trionfa l'estrema destra, Kast eletto presidente: "Mi ispiro a Pinochet". La campagna elettorale in stile Trump - Con l'86% delle schede scrutinate si conferma la netta vittoria di José Antonio Kast nelle elezioni presidenziali cilene con circa il 58% dei voti. affaritaliani.it
In Cile vince il candidato d’estrema destra Kast - Discendente da una famiglia tedesca trasferita in Cile dopo la Seconda guerra mondiale, l’ex deputato ultraconservatore ha stravinto il ballottaggio ... editorialedomani.it
