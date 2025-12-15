Le recenti elezioni presidenziali in Cile hanno segnato una svolta significativa, con la vittoria dell’ultraconservatore Kast. Questo risultato indica un cambiamento di rotta nel panorama politico sudamericano, dimostrando che il continente non è più un’area dominata dal pensiero socialista.

© Panorama.it - Cile: svolta a destra, vince l’ultraconservatore Kast. Il Sudamerica non è più un “fortino socialista”

Le elezioni presidenziali di ieri in Cile ne hanno dato un’ulteriore conferma: il Sudamerica non è più un “fortino socialista”. La vittoria di Jose Antonio Kast, dell’alleanza “Cambiamento per il Cile”, un assortimento di partiti definiti “nazional-libertari” e di “estrema destra”, ricorda infatti la vittoria dello scorso anno alle presidenziali argentine di Javier Milei. Non è che l’ultimo sintomo di un generale rigetto di quel paradigma “socialista” che per decenni ha prevalso nel continente sudamericano, e che comunque rimane ancora presente in Colombia (democraticamente) e in Venezuela (impersonificato nella dittatura di Nicolas Maduro). Panorama.it

Il Cile svolta a sinistra, vince Boric. Cosa accadrà ora? - Io Non Mi Rassegno 433

Elezioni in Cile, Josè Antonio Kast vince il ballottaggio: è il nuovo presidente - Il candidato dell'ultradestra conservatrice ha vinto le elezioni presidenziali, facendo leva sui timori degli elettori per l'aumento della criminalità ... tg24.sky.it