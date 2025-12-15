Cile | proiezioni Kast vince presidenziali con ampio margine
In Cile, le recenti elezioni presidenziali hanno visto la vittoria di José Antonio Kast, candidato di estrema destra, con un ampio margine di vantaggio sulla sua avversaria di sinistra, Jeanette Jara. La vittoria segna una svolta politica nel paese, riflettendo cambiamenti nelle preferenze degli elettori e segnando un momento importante nel panorama elettorale cileno.
Milano, 14 dic. (LaPresse) – In Cile il candidato di estrema destra José Antonio Kast vincerebbe le elezioni presidenziali con un ampio margine, battendo la candidata di sinistra Jeanette Jara. È quanto risulta dalle proiezioni diffuse da diverse emittenti. Secondo la prima proiezione della radio cilena BioBio, diffusa meno di un’ora dopo la chiusura dei seggi, Kast vincerebbe con il 58,8% dei voti, mentre Jara otterrebbe il 41,2%. Da una seconda proiezione diffusa poco dopo dalla stessa emittente sulla base dei dati che vanno arrivando man mano che procede lo scrutinio, Kast vincerebbe con il 58,6% e Jara si fermerebbe al 41,4%. Lapresse.it
Cile, candidato di destra Kast favorevole a graziare i condannati durante la dittatura - Favorito al ballottaggio presidenziale di domenica prossima in Cile, il candidato di estrema destra José Antonio Kast, si è detto favorevole alla riduzione delle pene per i responsabili di violazioni ... ansa.it
Presidenziali in Cile, deciderà il ballottaggio. Vince la sinistra ma la destra si compatta - Dopo anni di alternanza tra centrodestra e centrosinistra, il pendolo della politica in Cile oscilla oggi tra estremi sempre più distanti. rainews.it
