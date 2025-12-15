Cile la svolta di Kast | l’ultradestra conquista La Moneda con un risultato storico

Il Cile ha assistito a un risultato elettorale storico con la vittoria di José Antonio Kast, che conquista La Moneda con quasi il 60% dei voti. La sua affermazione segna una svolta significativa, portando l’ultradestra al potere e segnando un cambiamento netto nel panorama politico del paese.

SANTIAGO DEL CILE. Il Cile cambia rotta in modo netto e senza ambiguità. José Antonio Kast è il nuovo presidente della Repubblica, eletto con il 59,83% dei voti contro il 40,17% della candidata di sinistra Jeannette Jara. Un margine ampio, schiacciante, che segna una frattura profonda nella storia politica del Paese e chiude l’era progressista aperta con Gabriel Boric. Per la prima volta dal ritorno alla democrazia, l’ ultradestra conquista il potere in Cile, e lo fa con quella che i primi conteggi indicano come la percentuale più alta mai ottenuta da un presidente cileno. Il risultato consegna a Kast una legittimazione forte, costruita su una campagna centrata su sicurezza, immigrazione e ordine, temi che hanno intercettato paure e tensioni cresciute negli ultimi anni. Thesocialpost.it

