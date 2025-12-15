José Antonio Kast, candidato di estrema destra, ha vinto le elezioni presidenziali in Cile, sconfiggendo Jeanette Jara nel ballottaggio. La vittoria segna un importante cambiamento politico nel paese.

Cile: Kast vince presidenziali

Milano, 14 dic. (LaPresse) – Il politico cileno di estrema destra José Antonio Kast ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali di oggi in Cile, battendo la candidata di sinistra Jeanette Jara. Secondo quanto risulta dai dati dell’ufficio elettorale Servel, con l’83,43% dei voti scrutati Kast ha ottenuto il 58,61% e Jara si è fermata al 41,39%. Sarà quindi Kast ad assumere la presidenza il prossimo 11 marzo, prendendo il testimone dall’attuale inquilino della Moneda Gabriel Boric, di sinistra. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

