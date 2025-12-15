Kast conquista la presidenza del Cile al ballottaggio, segnando un cambio di rotta politico nel paese. In sfida con la candidata comunista Jara, ha saputo capitalizzare il malcontento popolare adottando una retorica vicina a quella di Trump, portando così la destra al potere dopo l'era di Boric.

© Ildifforme.it - Cile, Kast trionfa al ballottaggio: dopo Boric, la presidenza passa alla destra

In corsa contro la comunista Jara, Kast ha saputo intercettare il malcontento generale con una retorica ispirata al modello Trump. Come il presidente americano, ha promesso di "rendere grande" il Cile e di "proteggere le frontiere". Ildifforme.it

KAST GANA LA PRESIDENCIA DE CHILE 🇨🇱🗳️

Il Cile fa la sua più grande svolta a destra. Chi è (e cosa farà) José Antonio Kast - Con più del 58% dei voti, il candidato di estrema destra, José Antonio Kast, ha vinto le elezioni presidenziali in Cile. formiche.net