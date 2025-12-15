Cile Kast è il nuovo presidente | vince l’estrema destra

José Antonio Kast è stato eletto nuovo presidente del Cile, prevalendo nel ballottaggio contro Jeanette Jara. Leader di estrema destra, Kast assume la guida del paese in un momento di cambiamenti politici e sociali, segnando una svolta significativa nell’orientamento politico cileno. La sua vittoria rappresenta un punto di svolta per la nazione sudamericana.

José Antonio Kast, politico di estrema destra, è il nuovo presidente del Cile. Ha vinto il ballottaggio contro la candidata di sinistra Jeanette Jara. Secondo quanto risulta dai dati dell’ufficio elettorale Servel, con l’83,43% dei voti scrutati, l’esponente del Partito Repubblicano ha ottenuto il 58,61% e Jara si è fermata al 41,39%. Assumerà la presidenza il prossimo 11 marzo, prendendo il testimone dall’attuale inquilino della Moneda Gabriel Boric, di sinistra. La candidata del Partito Comunista ha ammesso la sconfitta congratulandosi con l’avversario sui social. “La democrazia ha parlato forte e chiaro. Lapresse.it

