Cile | Antonio Kast eletto presidente

Antonio Kast è stato ufficialmente eletto presidente del Cile, secondo i risultati del conteggio ufficiale. Il candidato di destra ha ottenuto la maggioranza dei voti al ballottaggio, segnando un cambiamento politico nel paese. La sua vittoria rappresenta un momento importante per la scena politica cilena e apre nuovi scenari per il futuro del paese.

0.20 Jose Antonio Kast, il candidato di destra al ballottaggio, è il presidente eletto del Cile. E' quanto risulta dal conteggio ufficiale. "La democrazia si è espressa in modo forte e chiaro. Ho appena parlato con il presidente eletto José Antonio Kast per augurargli il successo per il bene del Cile". L'ha scritto su X la candidata di sinistra,Jeannette Jara, ammettendo la sua sconfitta al ballottaggio delle elezioni presidenziali del Cile. Servizitelevideo.rai.it Voto Cile, ballottaggio tra Jara e l'ultraconservatore Kast Elezioni in Cile, Josè Antonio Kast vince il ballottaggio: è il nuovo presidente - Il candidato dell'ultradestra conservatrice ha vinto le elezioni presidenziali, facendo leva sui timori degli elettori per l'aumento della criminalità ... tg24.sky.it

Kast è il nuovo presidente, migranti e sicurezza hanno spinto il Cile a destra - L'ultraconservatore José Antonio Kast, si è imposto con il 58% delle preferenze nel ballottaggio per le elezioni presidenziali del Cile ed è il nuovo presidente eletto del Cile. ansa.it

#Cile – Oggi i cittadini cileni votano per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, che a marzo succederà a Gabriel #Boric. Al ballottaggio si sfidano la leader di sinistra Jeannette #Jara (Partito Comunista) e il leader di destra José Antonio #Kast ( x.com

Il Cile si prepara a eleggere il presidente più di destra dai tempi di Augusto Pinochet e lo fa in un clima di forte polarizzazione politica e sociale. I sondaggi indicano in testa José Antonio Kast, leader del Partito Repubblicano e volto dell’estrema destra cilena, c - facebook.com facebook