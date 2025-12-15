Ciclista ritrovato morto lungo la strada camionista scappa dopo lo scontro | uomo indagato per omicidio stradale

Un grave incidente stradale ha avuto esiti tragici, con un ciclista trovato senza vita lungo la strada. Il conducente di un camion coinvolto nello scontro è fuggito dal luogo dell’incidente ed è ora sotto indagine per omicidio stradale. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza sulle strade e delle responsabilità degli autisti.

© Ravennatoday.it - Ciclista ritrovato morto lungo la strada, camionista scappa dopo lo scontro: uomo indagato per omicidio stradale Ancora una tragedia stradale. Un uomo ha perso la vita, mentre un altro è indagato per omicidio stradale. Alle prime luci dell’alba di lunedì i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Faenza, coadiuvati dai colleghi della stazione di Granarolo Faentino, sono intervenuti lungo la via Granarolo. Ravennatoday.it Ciclista trovato morto lungo la provinciale. Ciclista morto, automobilista indagato - È indagato per omicidio stradale l’automobilista che ha investito e ucciso un 34enne pakistano l’altro giorno a Ceregnano. ilrestodelcarlino.it Ciclista trovato morto a bordo strada, ipotesi auto pirata - Il corpo di un ciclista di 50 anni è stato trovato in un canale lungo la strada provinciale 92 a Terralba, nell'Oristanese. ansa.it UNA SPLENDIDA NOTIZIA È stato ritrovato in salute il signore che nel pomeriggio di ieri si era allontanato da casa. Un enorme ringraziamento a tutti i Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile che in queste ore si sono prontamente attivati per le ricerche. - facebook.com facebook Jason Osborne, campione del mondo del ciclismo virtuale: “Nel ciclismo ci sono troppe limitazioni, qui ho ritrovato la soddisfazione che avevo perso correndo su strada” x.com