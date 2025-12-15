Ciclista ritrovato morto lungo la strada camionista scappa dopo lo scontro | uomo indagato per omicidio stradale

Un grave incidente stradale ha avuto esiti tragici, con un ciclista trovato senza vita lungo la strada. Il conducente di un camion coinvolto nello scontro è fuggito dal luogo dell’incidente ed è ora sotto indagine per omicidio stradale. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza sulle strade e delle responsabilità degli autisti.

© Ravennatoday.it - Ciclista ritrovato morto lungo la strada, camionista scappa dopo lo scontro: uomo indagato per omicidio stradale

Ancora una tragedia stradale. Un uomo ha perso la vita, mentre un altro è indagato per omicidio stradale. Alle prime luci dell’alba di lunedì i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Faenza, coadiuvati dai colleghi della stazione di Granarolo Faentino, sono intervenuti lungo la via Granarolo. Ravennatoday.it

