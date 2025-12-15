Ciak si gira Ancona è la nuova terra del cinema | Qui grande magia

Ancona si affaccia ora sul mondo del cinema, diventando una nuova location di grande fascino. La città, già protagonista di capolavori come ‘Ossessione’ di Visconti, si apre a nuove produzioni cinematografiche, confermando il suo ruolo come scenario ideale per la settima arte e attirando registi e creativi da tutto il mondo.

© Ilrestodelcarlino.it - Ciak, si gira. Ancona è la nuova terra del cinema: "Qui grande magia" Tutto iniziò con ‘Ossessione’, il capolavoro con cui Luchino Visconti portò il centro storico di Ancona sul grande schermo. Il film fu girato nel 1942: l’anno dopo i bombardamenti distrussero buona parte di quel centro. ‘Ossessione’ è quindi anche un documento storico. Seguirono molti film importanti, fino al ‘botto’ con ‘La stanza del figlio’ di Nanni Moretti, Palma d’oro a Cannes. Poche altre volte la città fu così protagonista al cinema. Dopo alcuni anni di sostanziale ‘vuoto’, Ancona è tornata al centro dell’attenzione di produttori e registi, anche grazie all’intensa attività della Marche Film Commission. Ilrestodelcarlino.it Ciak, si gira. Ancona è la nuova terra del cinema: "Qui grande magia" - La città e il Conero hanno stregato gli attori più premiati. ilrestodelcarlino.it

Ciak, ad Ancona si gira la fiction “Balene” con Veronica Pivetti e Carla Signoris - Ancona, 2 novembre 2024 – Veronica Pivetti e Carla Signoris in centro per girare la fiction "Balene": ciak e selfie tra piazza Roma e corso Garibaldi. ilrestodelcarlino.it

Spettacolo Natalizio – “Ciak si gira… è Natale!” L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”, con il Dirigente Scolastico Prof. Gianluigi Maraglino, è lieto di invitare le famiglie e la comunità scolastica allo spettacolo natalizio “Ciak si gira… è Natale!”, realizzato c - facebook.com facebook