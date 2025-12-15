christophe rabatel nuovo direttore degli ipermercati di carrefour francia

Christophe Rabatel è stato nominato nuovo direttore degli ipermercati di Carrefour Francia. Con un'esperienza consolidata in Carrefour Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Ceo dal 2020 al 2025, assumerà ora la guida di un settore strategico per il gruppo. La sua nomina rappresenta un passo importante per la strategia di Carrefour nel mercato francese.

Christophe Rabatel è il nuovo direttore degli ipermercati di Carrefour Francia. Forte dell’esperienza maturata in Carrefour Italia, di cui è stato Ceo dal 2020 al 2025, prenderà dunque il comando di un settore centrale per il gruppo. La notizia, anticipata da Lineaires, è stata confermata successivamente dalla stessa azienda. La sua nomina rientra nell’ambito di una serie di cambiamenti nella leadership, che avranno effetto a partire dal 5 gennaio 2026 e che puntano a ottimizzare la filiera logistica e a potenziare il canale dell’e-commerce. Christophe Rabatel (Imagoeconomica). Carrefour Francia, le altre nomine ai vertici dell’azienda. Lettera43.it

Al Salone Carrefour 2023 Rabatel ci parla della sottoscrizione del #foodtransitionpack