Christmas Guardia Trail 2025 | sport e convivialità con brindisi finale

Il Christmas Guardia Trail 2025 si svolgerà domenica 21 dicembre nelle suggestive alture di Genova, unendo sport e convivialità. L’evento invita appassionati di mountain bike, sia e-bike che muscolari, a condividere un’esperienza immersa nella natura, culminando in un brindisi finale che rafforza il senso di comunità e festa natalizia.

© Genovatoday.it - Christmas Guardia Trail 2025: sport e convivialità con brindisi finale Domenica 21 dicembre le alture genovesi si vestiranno a festa per il Christmas Guardia Trail, l'evento che chiama a raccolta la comunità dei biker (e-bike e muscolari) per celebrare la passione per la mountain bike e la bellezza della natura locale.L'iniziativa, nata dalla sinergia tra Ardiciokka.