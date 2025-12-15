Chivu Inter | la mossa chiave che risolve i cali finali e rilancia i nerazzurri

Chivu Inter affronta con successo le difficoltà legate alla gestione dei minuti finali, offrendo una mossa chiave che permette ai nerazzurri di rilanciarsi in campionato. La strategia adottata dal tecnico rappresenta una svolta importante per la squadra, risolvendo uno dei limiti emersi all'inizio della stagione e contribuendo a migliorare le prestazioni nelle fasi decisive delle partite.

© Internews24.com - Chivu Inter: la mossa chiave che risolve i cali finali e rilancia i nerazzurri Inter News 24 Chivu Inter, il tecnico trova finalmente una soluzione a uno dei limiti emersi a inizio stagione: la gestione dei minuti finali. La vittoria per 2-1 ottenuta dall’ Inter sul campo del Genoa non vale soltanto il ritorno in vetta alla classifica di Serie A, ma rappresenta anche un passaggio tattico e mentale fondamentale nel percorso della squadra guidata da Cristian Chivu, allenatore romeno alla sua prima esperienza sulla panchina nerazzurra. Come sottolineato da Sky Sport, a Marassi si è vista un’Inter più matura, capace non solo di giocare bene ma anche di proteggere il risultato nei momenti più delicati. Internews24.com INTER1908TUBE - TOP TEN VISUALIZZAZIONI - 2° L'INCIDENTE DI CHIVU.mp4 Sky – Inter, Chivu ‘elimina’ il problema di inizio stagione: mossa chiave per la vittoria - L'allenatore nerazzurro cambia rispetto alle scorse gare e sistema il 'difetto' dei finali di partita che erano costati caro ... msn.com

Inter, Chivu: “Decisioni arbitrali? L’arbitro ha interpretato bene la dinamica della partita e dell’azione” - Decisivo il rigore concesso negli ultimi minuti e trasformato da Szoboszlai che regala i 3 punti ai Reds. gianlucadimarzio.com

Lautaro spara, Chivu s’incazza! Rispetto per l’Inter, la crisi del Napoli, il limite del Milan, il dubbio Juventus x.com

Sandro Sabatini sul suo canale YouTube riaccende il confronto tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi Voi cosa ne pensate #Inter #Chivu #Inzaghi - facebook.com facebook