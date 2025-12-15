Chivu Inter i risultati danno ragione alla scelta presa da Marotta e Ausilio in estate | la differenza sostanziale col passato!

L'analisi dei risultati recenti della Chivu Inter conferma la validità delle decisioni prese da Marotta e Ausilio in estate, evidenziando un netto miglioramento rispetto al passato. La differenza sostanziale si riflette nelle performance e nei progressi della squadra, confermando come le scelte strategiche abbiano avuto un impatto positivo.

© Internews24.com - Chivu Inter, i risultati danno ragione alla scelta presa da Marotta e Ausilio in estate: la differenza sostanziale col passato! Inter News 24 L’analisi di Libero. Dopo aver chiuso la scorsa stagione con la bacheca desolatamente vuota e aver salutato Simone Inzaghi, l’ambiente nerazzurro sembrava pronto ai titoli di coda di un’era gloriosa. La scelta di affidare la panchina a Cristian Chivu era stata accolta tra lo scetticismo generale e mille critiche feroci, con molti addetti ai lavori convinti che l’ Inter fosse destinata a un inevitabile e doloroso ridimensionamento. Invece, il campo ha ribaltato ogni pronostico funesto, regalando una vetta della classifica che ha il sapore dolce della rivincita. Internews24.com La più grande qualità di CHIVU ??? Genoa-Inter, De Rossi: “Dovremo essere perfetti, risultati danno autostima. Chivu…” - Daniele De Rossi ha parlato a due giorni dalla gara casalinga del Genoa contro l'Inter, quindicesima giornata di Serie A 2025/26. europacalcio.it

Genoa-Inter, Chivu: "Prova di maturità e di carattere, ci siamo rimboccati le maniche" - L'allenatore nerazzurro commenta a Sky la vittoria contro il Genoa: "Dopo il gol subito siamo stati attenti e ci siamo portati a casa la cosa più importante, cioè i tre punti. sport.sky.it

Trevisani elogia l'Inter: "Chivu, giocatori e società: bravi tutti. E' la squadra più forte. L'unico difetto..." x.com

Sandro Sabatini sul suo canale YouTube riaccende il confronto tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi Voi cosa ne pensate #Inter #Chivu #Inzaghi - facebook.com facebook